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Назван простой способ снизить риск преждевременной смерти

JAGS: общение продлевает жизнь
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Shutterstock

Пожилые люди, активно участвующие в жизни общества, имеют более низкий риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли американские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

В исследовании приняли участие более 2 тысяч человек старше 60 лет. Те, кто часто занимался благотворительностью, общался с внуками, посещал спортивные или социальные клубы, жили дольше: риск смерти в течение следующих четырех лет у них был на 42% ниже, чем у тех, кто вел социально замкнутый образ жизни.

Авторы работы подчеркивают, что значительную роль в этом играет замедление биологического старения и более высокая физическая активность — именно они связывают общительность с улучшением здоровья.

«Быть социально активным — это не просто образ жизни. Это важный фактор здорового старения», — отметил руководитель исследования Ашраф Абугрун из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

По его словам, участие в жизни сообщества напрямую связано с качеством и продолжительностью жизни пожилых людей.

Ранее ученые выяснили, как бактерии в кишечнике ускоряют процесс старения.

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