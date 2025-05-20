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Бактерии в кишечнике ускоряют процесс старения, выяснили ученые

ERHM: микрофлора кишечника способствует старению
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Depositphotos

Международная команда ученых выяснила, что микрофлора кишечника может влиять на укорочение теломер — защитных концов хромосом, связанных с клеточным старением. Работа опубликована в журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine (ERHM).

Старение — сложный биологический процесс, включающий множество взаимосвязанных факторов. Центральными признаками называют геномную нестабильность, возникающую из-за накопления повреждений ДНК, и сокращение теломер, ограничивающее число делений клетки. Эти процессы усиливаются за счет воспаления, окислительного стресса и нарушений обмена веществ — и именно здесь микробиом играет ключевую роль.

Оказалось, с возрастом состав микробиоты изменяется, и в условиях дисбиоза — нарушения баланса между полезными и патогенными бактериями — усиливаются воспалительные реакции и окислительное повреждение клеток. Некоторые микробы, такие как Helicobacter pylori и Fusobacterium nucleatum, выделяют генотоксины и активные формы кислорода, нарушая работу механизмов восстановления ДНК.

Полезные бактерии, напротив, продуцируют короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают воспаление и защищают теломеры. Их нехватка, характерная для дисбиоза, снижает активность теломеразы — фермента, поддерживающего длину теломер.

Люди, дожившие до 100 лет и более обладают уникальным составом кишечной микрофлоры. Исследователи обнаружили у долгожителей из Окинавы и Сардинии бактерии Akkermansia muciniphila и Faecalibacterium prausnitzii, способствующие поддержанию иммунного баланса и замедлению укорочения теломер. Это говорит о возможной причинно-следственной связи между устойчивым микробиомом и долголетием.

Управление микробиомом становится перспективным направлением в геронтологии. Пробиотики, диеты с высоким содержанием клетчатки и пересадка микробиоты демонстрируют улучшение геномной стабильности и поддержание длины теломер. Уже идут клинические испытания противовоспалительных препаратов — все это усиливает надежду на замедление старения с помощью микробных стратегий.

Ранее была названа группа пациентов, для которых обычная инфекция может стать смертельной.

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