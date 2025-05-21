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Ученый назвал три фактора, которые определяют продолжительность жизни

Ученый Болков: продолжительность жизни зависит от генов только на 25%
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Продолжительность жизни зависит от генов только на 25%. Еще 25% определяют социальные и финансовые условия в раннем детстве, а самое сильное влияние оказывает образ жизни. Об этом Газете.Ru рассказал Михаил Болков, кандидат медицинских наук и научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета.

«За последние 200 лет человек в среднем стал жить вдвое дольше. В первую очередь это произошло благодаря улучшению условий жизни, труда, санитарии и гигиены. Затем появились антибиотики, вакцинация, а в последние десятилетия — доступная и высокотехнологичная медицинская помощь, которая позволяет справляться с самыми опасными состояниями», — пояснил Болков.

Исследования все чаще подтверждают, что широко распространенное мнение о «наследовании» долголетия во многом ошибочно. Научные работы показывают, что на самом деле генетика играет куда меньшую роль, чем принято считать.

По словам эксперта, ученые многократно анализировали биологические данные семей долгожителей и населения регионов с высокой продолжительностью жизни. По результатам этих исследований и была подтверждена структура влияющих факторов: продолжительность жизни на одну четверть определяет генетика, а на другую – социально-экономическое положение родителей и условия жизни в раннем детстве. Еще 50% зависит от образа жизни в зрелом и пожилом возрасте.

«По современным данным, долгожительство определяется в том числе даже эмбриональным периодом», — добавил ученый.

Эксперт подытожил, что ключевым «компонентом» долголетия остается поведение человека, его привычки и стиль жизни.

«Получается, что наши гены — словно клавиши, но каждый может сыграть свою мелодию», — заключил Болков.

Ранее ученые выяснили, что бактерии в кишечнике ускоряют процесс старения.

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