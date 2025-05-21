Ученые создали живые татуировки для зданий, способные очищать воздух

Команда микробиологов под руководством Нины Гунде-Цимерман из Люблянского университета начала работу над проектом REMEDY — амбициозной инициативой по созданию «живых татуировок» на фасадах зданий. В рамках этого проекта планируется использовать специально подобранные микроорганизмы, которые будут жить в особых чернилах и наноситься на стены с помощью струйной печати. Уникальные покрытия смогут поглощать углекислый газ, очищать воздух от загрязнений и даже восстанавливать мелкие трещины в строительных материалах. Об этом сообщает Graz University of Technology (GUT).

Исследователи ищут устойчивые микробные сообщества, которые смогут прижиться на бетоне, дереве и металле. Ученые создают интерцарственные консорциумы — комбинации бактерий, грибов и других организмов, которые могут стабильно сосуществовать и выполнять полезные функции: от поглощения углекислого газа до восстановления фасадов.

«Мы хотим превратить мертвые стены в биологически активные поверхности, которые приносят пользу городу», — объяснила Кэрол Планшетт из Института механики жидкости и теплопередачи, участница проекта. — «Для этого была выбрана струйная печать, потому что она позволяет точно и быстро наносить чернила, но стандартные технологии не рассчитаны на живые частицы размером в несколько микрометров».

Вместе со словацким производителем Qres Technologies и австрийской компанией Tiger Coatings разрабатываются технические решения для адаптации печатных систем под «живые чернила».

Координатор проекта Анна Сандак из исследовательского института InnoRenew CoE подчеркивает, что REMEDY соединяет микробиологию, синтетическую биологию и архитектуру, прокладывая путь к интеллектуальным биоактивным материалам будущего. Успешная реализация проекта может открыть новую страницу в строительстве — с домами, которые дышат, защищаются и восстанавливаются самостоятельно.

«Мы стоим на пороге неизведанного. Использование эволюционирующих живых чернил в промышленной печати — настоящая научная авантюра. Но у нас есть все шансы сделать ее успешной», — уверена Кэрол Планшетт.

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