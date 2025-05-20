На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В океане обнаружены геномные острова бактерий

Microbiome: раскрыт секрет эволюции самых распространенных бактерий в океане
close
freepik.com

Исследователи из Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче впервые расшифровали генетическую стратегию, благодаря которой бактерии SAR11 — самые многочисленные микроорганизмы в Мировом океане — смогли добиться столь широкого распространения и устойчивости к изменениям окружающей среды. Работа опубликована в журнале Microbiome.

С помощью секвенирования генов отдельных клеток ученые смогли изучить геном бактерий в пробах из Средиземного моря. Оказалось, что SAR11 обладают уникальной организацией генома: они объединены общим «генетическим ядром», составляющим 81% генома, и множеством крошечных «гибких» участков — геномных островков, каждый из которых содержит лишь один адаптивный ген.

Эта структура позволяет различным штаммам SAR11 сосуществовать в одном месте без конкуренции, быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды и сохранять устойчивость к экологическим стрессам. По словам аспирантки Кармен Молина Пардинес, первой авторки статьи, «гибкие гены всегда располагаются в одинаковых позициях в геноме и несут схожие функции, хотя и представлены разными версиями».

Такое «поликлональное» строение популяций — наличие множества генетических вариантов внутри одной экосистемы — создает богатый генетический резерв, необходимый для устойчивости и быстрой адаптации к климатическим изменениям, дефициту питательных веществ и другим внешним факторам.

Бактерии SAR11, несмотря на свой микроскопический размер, играют колоссальную роль в жизни океана — они составляют до 40% всех прокариот в верхних слоях воды и обеспечивают до 98% первичной морской продуктивности. Благодаря исследованию стало ясно, почему именно эти бактерии стали доминирующими: их генетическая архитектура идеально подходит для жизни в бедных питательными веществами морях, таких как Средиземное.

Ранее ученые обнаружили память у молекул мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами