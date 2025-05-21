Названы недостатки «безопасной» соли для гипертоников

Созданную перуанскими учеными «полезную» соль, в которой часть натрия заменена на калий, нельзя считать полностью безвредной. Люди могут начать активно потреблять такой продукт из-за ложного ощущения безопасности, при этом фактическая доля натрия в рационе не сократится. Об этом Газете.Ru рассказал доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Федор Евдокимов.

Как объясняет специалист, повышенное артериальное давление — это не просто неприятный симптом, а серьезное хроническое заболевание, которое существенно увеличивает риск сердечных и сосудистых патологий.

В терапии гипертонии одним из ключевых шагов остается снижение потребления поваренной соли. Причина в том, что содержащийся в соли натрий активирует целый ряд механизмов, повышающих давление: он усиливает реакцию сосудов на гормоны стресса, способствует задержке жидкости и увеличивает объем циркулирующей крови. Это приводит к повышению нагрузки на сердце и сосуды.

В 2023 году исследователи из Университета Каэтано Эредиа в Перу разработали «альтернативную» пищевую соль, содержащую 25% хлорида калия и 75% хлорида натрия. В обычной поваренной соли, которую можно найти в каждом магазине, концентрация натрия может достигать 99,7%.

Такая замена обычной соли воспринимается как потенциальный способ контроля давления без строгих вкусовых ограничений. Однако, по словам эксперта, состав такого продукта может создать ложное ощущение безопасности.

«Как только соль будет позиционирована как безопасная, у человека снимутся чисто психологические ограничения на досаливание пищи, а ведь 75% в этой новой соли остается старый и не очень добрый для гипертоников натрий хлор», — объяснил специалист.

Кроме того, по словам ученого, повышенное содержание калия — тоже не безобидная альтернатива. При наличии определенных заболеваний и особенно приеме некоторых лекарств, которые уже влияют на уровень калия в организме, избыток этого элемента может привести к серьезным нарушениям сердечного ритма, вплоть до остановки сердца.

«Калий и магний действительно необходимы для здоровья миокарда и сердечной проводимости, но их уровень в крови должен строго контролироваться. Избыток так же опасен, как и дефицит», — рассказал «Газете.Ru» Евдокимов.

Врач подчеркивает: низкий уровень натрия в плазме крови может быть причиной снижения давления с опасными последствиями, например, гипоксией (кислородным голоданием) органов и тканей. Индивидуальные особенности, возраст, сопутствующие заболевания и принимаемые лекарства играют ключевую роль в выборе подходящего режима питания.

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