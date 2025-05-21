В НовГУ выяснили, почему при диабете опасно терять даже небольшое количество зубов

Ученые из Новгородского государственного университета установили, что при потере даже небольшого количества зубов у диабетиков меняются свойства слюны, что может вызывать сухость во рту, жжение, затруднение глотания и проблемы с речью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

В исследовании приняли участие 302 пациента в возрасте от 34 до 79 лет, проходивших лечение в стоматологических клиниках Ижевска. Испытуемые были разделены на три группы: пациенты с сахарным диабетом и генерализованным пародонтитом, пациенты только с пародонтитом и здоровые люди без заболеваний зубов и десен.

Ученые оценивали ключевые параметры ротовой жидкости: скорость слюноотделения, вязкость, кислотность, уровень сахара и темпы его выделения в слюну. Все анализы проводились утром, натощак и до приема медикаментов.

«Установлено, что дефекты зубного ряда вызывают снижение секреторной активности слюнных желез, особенно околоушных. Это связано с нарушением жевательно-слюноотделительного рефлекса, при котором активные жевательные движения стимулируют выработку слюны», — пояснила «Газете.Ru» Елена Булычева, заведующая кафедрой дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ.

Исследование показало, что при потере до четырех зубов у пациентов с диабетом скорость слюноотделения снижалась в 2,3 раза по сравнению с пациентами без сахарного диабета и в три раза — по сравнению со здоровыми людьми, у которых этот показатель составлял 0,86 мл в минуту. При более значительной потере зубов наблюдалась та же корреляция.

Кроме того, ученые выявили изменение вязкости слюны. У здоровых людей она составляла 1,3 единицы, у пациентов с пародонтитом — от 1,3 до 1,9, а у диабетиков с потерей зубов — от 1,9 до 2,3. Повышенная вязкость, по словам исследователей, может вызывать ощущение сухости, трудности при глотании и нарушение речи.

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