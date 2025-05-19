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Названы болезни, к которым может привести воспаление десен

Врач Гусева: воспаление десен может спровоцировать проблемы с сердцем

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Netpixi/Shutterstock/FOTODOM

Бактерии, которые вызывают воспаление десен, могут вызывать и воспаление сердечной мышцы, а также другие проблемы со здоровьем, – рассказала «Газете.Ru» врач, доцент кафедры терапевтической стоматологии, кандидат медицинских наук, заместитель директора Института стоматологии Пироговского университета Ольга Гусева.

Самыми распространенными стоматологическими заболеваниями являются кариес и пародонтит (воспаление тканей, окружающих зуб). Их главной причиной являются микроорганизмы. Наиболее агрессивными из них являются Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans и Tanerella forsythia и др.

«Бактерии, вызывающие пародонтит, разрушают ткани десны. Это позволяет им проникнуть в сосудистую сеть и распространиться по организму. Так бактерии и их побочные продукты вместе с током крови попадают к сердцу, почкам и другим органам. Микроорганизмы могут поселяться в атеросклеротических бляшках кровеносных сосудов и сердца, вызывая воспаление, в том числе и сердечной мышцы. Присутствие в кровотоке этих бактерий может привести к значительному увеличению риска развития ишемической болезни сердца», – рассказала врач.

Бактерии, обнаруживающиеся при пародонтите, могут внести вклад в развитие не только патологии сердечно-сосудистой системы, но и в развитие сахарного диабета, пиелонефрита, ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера, рака ротовой полости, пищевода, кишечника, а также стать причиной невынашивания беременности.

«Качественный гигиенический уход за ротовой полостью является важнейшим фактором в профилактике развития пародонтита. Важно помнить о тщательной гигиене зубов, при которой обязательно использование не только щетки и пасты, но и специальных средств, очищающих межзубные промежутки и боковые поверхности зубов (ершики, зубные нити, ирригатор), и эти средства должен вам индивидуально подобрать стоматолог», — заключила доктор.

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