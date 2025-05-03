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Раскрыт секрет мумии австрийского священника, набитой опилками через задний проход

FIM: австрийского викария XVIII века бальзамировали без вскрытия через кишечник
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Andreas Nerlich

Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестный метод бальзамирования, изучив прекрасно сохранившуюся мумию из австрийской деревни Вальдхаузен-им-Штруденгау. Останки, найденные в церковном склепе Святого Фомы-ам-Блазенштайн, принадлежали местному викарию Францу Ксаверу Сидлеру фон Розенеггу, скончавшемуся в 1746 году. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Medicine (FIM).

С помощью компьютерной томографии и химического анализа команда выяснила, что тело мумифицировали без вскрытия — через прямую кишку в брюшную полость поместили смесь из древесных щепок (пихты и ели), веток и тканей (лен, пенька). Эти материалы, дополненные хлоридом цинка, эффективно впитывали влагу, предотвращая разложение.

«Этот метод мог быть распространен, но оставался незамеченным из-за разрушения тканей со временем», — пояснил патологоанатом Андреас Нерлих из Университета Людвига-Максимилиана.

Радиоуглеродный анализ и исследование изотопов подтвердили личность мумии: мужчина 35–45 лет, питавшийся зерновыми и мясом, но к концу жизни столкнувшийся с недоеданием — вероятно, из-за войны за австрийское наследство. Ученые также нашли следы туберкулеза и многолетнего курения.

Среди артефактов обнаружили стеклянную бусину с отверстиями, возможно, утерянную при подготовке тела. Предполагается, что священника планировали перевезти в родное аббатство, но планы изменились.

Открытие проливает свет на малоизученные европейские практики бальзамирования, которые могли быть шире распространены, чем считалось ранее.

Ранее ученые выяснили, что древние египетские мумии приятно пахли деревом и пряностями.

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