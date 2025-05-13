Тающие ледники стирают целые экосистемы по всему миру, предупредили ученые

Международная группа ученых из Австралии, Великобритании и других стран провела масштабный анализ последствий стремительного таяния ледников. На основе 160 научных работ специалисты пришли к выводу, что этот процесс уже вызывает необратимые изменения экосистем по всему миру. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Reviews Biodiversity (NRBD).

По словам профессора Шарон Робинсон из Университета Новой Зеландии, ледники, содержащие лед возрастом в тысячи лет, служат особым индикатором здоровья планеты. Их стремительное исчезновение – по прогнозам, к 2050 году мир потеряет треть ледниковой массы – угрожает существованию тысяч специализированных видов, эволюционировавших для жизни в этих условиях.

Таяние ледников вызывает каскад экологических проблем: от изменения океанских течений и подъема уровня моря до разрушения местных экосистем. Особую тревогу вызывает судьба пресноводных ресурсов – три четверти мировых запасов хранятся в ледниках. Их быстрое таяние нарушает водную безопасность, угрожая как людям, так и уникальным водным видам.

Ученые подчеркивают, что на смену специализированным видам приходят универсальные, что ведет к обеднению биоразнообразия.

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