Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тающие ледники стирают целые экосистемы по всему миру, предупредили ученые

NRBD: к 2050 году мир потеряет треть ледниковой массы
close
Белавин Андрей/фотоконкурс «Планета Россия»

Международная группа ученых из Австралии, Великобритании и других стран провела масштабный анализ последствий стремительного таяния ледников. На основе 160 научных работ специалисты пришли к выводу, что этот процесс уже вызывает необратимые изменения экосистем по всему миру. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Reviews Biodiversity (NRBD).

По словам профессора Шарон Робинсон из Университета Новой Зеландии, ледники, содержащие лед возрастом в тысячи лет, служат особым индикатором здоровья планеты. Их стремительное исчезновение – по прогнозам, к 2050 году мир потеряет треть ледниковой массы – угрожает существованию тысяч специализированных видов, эволюционировавших для жизни в этих условиях.

Таяние ледников вызывает каскад экологических проблем: от изменения океанских течений и подъема уровня моря до разрушения местных экосистем. Особую тревогу вызывает судьба пресноводных ресурсов – три четверти мировых запасов хранятся в ледниках. Их быстрое таяние нарушает водную безопасность, угрожая как людям, так и уникальным водным видам.

Ученые подчеркивают, что на смену специализированным видам приходят универсальные, что ведет к обеднению биоразнообразия.

Ранее исследователи приблизились к решению давней климатической загадки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами