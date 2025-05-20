Ученые раскрыли тайну происхождения сложной жизни на Земле

Nature: предок всех животных, растений и грибов существовал без кислорода

Группа ученых из Восточно-Китайского педагогического университета и Шэньчжэньского университета обнаружила, что последний общий предок всех эукариот — организмов с клеточным ядром, к которым относятся животные, растения и грибы — существовал около 2,72 млрд лет назад в бескислородной среде. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ранее считалось, что диверсификация эукариот была связана с повышением уровня кислорода, но новое открытие показывает, что их предки появились в бескислородной среде. Это меняет представления о ранних этапах жизни на Земле и открывает новые направления для изучения происхождения сложных организмов.

Команда пришла к выводу, что эукариоты, вероятно, произошли от так называемых архей Асгарда, а их ближайшими родственниками являются Heimdallarchaeia.

Общий предок эукариот существовал задолго до Великого окислительного события (2,4 млрд лет назад) и был приспособлен к жизни без кислорода. Эукариогенез мог начаться с симбиоза между водородозависимой археей и бактерией, производящей водород.

Открытие также проливает свет на один из ключевых этапов эволюции — возникновение сложных форм жизни. Кроме того, оно может помочь в поиске внеземной жизни, указывая на возможные условия, при которых многоклеточные организмы способны развиваться в других мирах.

Ранее ученые выяснили, кто был предком всей сложной жизни на Земле.