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Ученые выяснили, кем были предки всей сложной жизни на Земле

Cell: археи Асгарда оказались потерянным звеном между археями и эукариотами
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University of Exeter

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) раскрыли ключевые детали эволюции жизни на Земле, изучив загадочные микроорганизмы — археи Асгарда. Эти существа, обнаруженные всего десять лет назад, оказались недостающим звеном между простыми археями и сложными эукариотами, включая растения, животных и человека. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Археи Асгарда — группа микроорганизмов, впервые обнаруженных в 2015 году в глубоководных отложениях возле подводного вулкана Локи. Их уникальные генетические и клеточные особенности указывают на тесную связь с эукариотами, что делает их ключевыми для понимания происхождения сложной жизни.

Исследователи обнаружили, что археи Асгарда обладают белками, похожими на те, что есть у эукариот. Например, белок локиактин формирует нитевидные структуры, напоминающие цитоскелет эукариотических клеток. Ученые также выявили у архей микротрубочки, которые используются эукариотами для транспорта внутри клетки.

«Мы показали, что археи Асгарда обладают структурами, которые могли стать основой для развития сложной жизни», — отметил руководитель исследования, профессор Мартин Пилхофер.

Ученые предполагают, что цитоскелет архей Асгарда сыграл ключевую роль в эволюции. Возможно, именно благодаря этим структурам археи смогли захватить бактерию, которая позже превратилась в митохондрии — энергетические станции эукариотических клеток.

Исследователи планируют изучить функции актиновых филаментов и микротрубочек у архей Асгарда, а также идентифицировать белки на их поверхности. Это поможет лучше понять, как эти микроорганизмы взаимодействуют с окружающей средой и как они могли стать предками эукариот.

Ранее ученые нашли источник общего иммунитета у всех сложных организмов на Земле.

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