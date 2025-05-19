Ученые обнаружили 71 новый вид пчел

Австралийские исследователи описали 71 ранее неизвестный вид местных пчел, относящихся к группе так называемых смоляных пчел-горшечников (Megachile (Austrochile)). Эти пчелы встречаются во всех штатах и территориях Австралии, за исключением Тасмании, и известны тем, что строят из смолы миниатюрные «горшочки» для потомства. Работа опубликована в журнале Australian Journal of Taxonomy (AJT).

«Ранее считалось, что таких видов всего семь, а в 1992 году доктор Джудит Кинг из Квинслендского музея добавила ещё 18 в своей магистерской работе», — рассказала ведущий автор исследования доктор Ремко Лейс из Южноавстралийского музея.

С тех пор экспедиции, включая программы Bush Blitz — партнерский проект правительства Австралии, BHP Billiton и Earth Watch Australia — зафиксировали еще 23 новых вида, а сравнительный анализ музейных коллекций выявил еще 20 неизвестных видов, которые долгие годы хранились без описания.

«Это подчеркивает колоссальное значение энтомологических коллекций как хранилищ скрытых открытий», — добавил Лейс.

По словам доктора Катии Хогендоорн из Университета Аделаиды, несмотря на важную роль пчел в опылении сельскохозяйственных и дикорастущих растений, австралийская фауна пчел остается недостаточно изученной.

«Около трети австралийских видов пчел до сих пор не описаны. Из-за нехватки финансирования на исследования мы даже не можем адекватно оценить, какие из них находятся под угрозой исчезновения», — заключила ученая. — «Мы, возможно, теряем виды, о существовании которых еще даже не знаем».

Открытие увеличивает число известных видов смоляных пчел-горшечников с 7 до 78. Причем почти половина из них известна лишь по одной точке на карте, что делает их особенно уязвимыми к локальным экологическим изменениям.

«Скорее всего, многие из этих пчел имеют очень ограниченный ареал, но у нас пока недостаточно данных, чтобы судить об их численности или уровне угрозы», — подчеркнул доктор Джеймс Дори из Университета Вуллонгонга.

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