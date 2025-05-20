Ученые раскрыли механизм переноса опыта из прошлого в будущее

BM: стало известно, как мозг переносит опыт из прошлого в новые обстоятельства

Международна команда ученых впервые детально описала, как наш мозг переносит опыт из прошлого в новые обстоятельства — способность, жизненно важную для адаптации и выживания. Работа опубликована в журнале Brain Medicine (BM).

«Когнитивная генерализация — это то, как организм использует уже полученные знания в новых ситуациях», — объяснил доктор Чжэньчжэнь Цюань из Пекинского технологического института, ведущий автор исследования.

До сих пор нейронные механизмы, позволяющие этому происходить, оставались загадкой.

В новом исследовании ученые проанализировали данные о работе мозга и выделили ключевые звенья в системе обобщения знаний. Оказалось, что в этом процессе участвует как гиппокамп, так и три области коры головного мозга.

Гиппокамп, область мозга, отвечающая за память, играет ключевую роль в формировании обобщений благодаря двум процессам: повторному картированию и повторному воспроизведению. В ходе повторного картирования нейроны «перестраивают» свои сигналы под новую ситуацию, формируя абстрактные правила. А во время характерных волн мозговой активности — так называемых «резких волн» — мозг быстро «перематывает» предыдущий опыт, выявляя в нем общие черты.

Связь между нарушением таких процессов и неврологическими заболеваниями открывает новые возможности для диагностики и терапии. У пациентов с болезнью Альцгеймера ухудшается перенос памяти на новые обстоятельства, а у людей с аутизмом часто нарушено формирование обобщений и правил.

«Понимание этих нейронных механизмов дает шанс разработать методы лечения, направленные на восстановление гибкости мышления», — отметил профессор Хун Цин, соавтор исследования.

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