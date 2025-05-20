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Генетик назвал необходимое условие для выращивания ГМ-леса в России

Генетик Крутовский: надо позволить ученым выращивать ГМ-леса в открытом грунте
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Freepik

Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность выращивания генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста. Однако для этого необходимо упростить ученым доступ к изучению роста таких деревьев в открытом грунте, что сейчас серьезно затруднено, — рассказал «Газете.Ru» генетик, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

По словам генетика, проблема медленного восстановления лесов в России становится все более заметной. Лесное плантационное хозяйство может снизить нагрузку с естественных лесов.

«Естественно растущие ель, сосна, кедр, лиственница, дуб и другие виды деревьев являются в России основным объектом промышленных рубок. Восстановление лесов часто неэффективно, хотя может выглядеть хорошо в отчетах по лесопосадкам, часто некачественным и неконтролируемым. С помощью спутниковых снимков мы видим, как сокращается количество лесов в России. Поэтому предложение президента России очень своевременно. Во многих странах лесопользование идет путем развития промышленных плантаций. У нас такая возможность также есть, поскольку в России много земель, выведенных из сельхозоборота», — объяснил ученый.

Именно для лесопромышленных плантаций лучше всего подойдет использование генетически модифицированных деревьев. Однако действующее законодательство разрешает «научное выращивание» только при наличии государственной регистрации ГМО, в рамках одобренного научного проекта, под контролем регулирующих органов, с соблюдением мер биологической безопасности, после прохождения государственной экологической экспертизы, если планируется выпуск в окружающую среду.

«Все вроде бы разумно, но на деле получить такое разрешение очень сложно, и без детальной регламентации не всегда понятно, как конкретно его можно получить и кто его должен выдать, поскольку существует сразу несколько организаций, которые контролируют этот процесс: Министерство науки и высшего образования РФ, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Федеральное агентство по надзору в сфере природопользования», — говорит Крутовский.

ГМ-деревья можно наделить различными свойствами — например, ускоренным приростом биомассы, устойчивостью к вредителям и засухам. Естественно, такие деревья должны расти изолированно от природных популяций и на плантациях с использованием агроприемов, принятых для сельскохозяйственных монокультур.

Генетик также подчеркнул важность работы с общественностью для снятия неоправданно негативного отношения к ГМ-деревьям. Он объяснил, что это отношение часто основано на мифах и неоправданных опасениях по поводу превращения обычных деревьев в устойчивые «суперсорняки», вытеснения природных видов, ухудшения почвы, снижения биоразнообразия.

По словам ученого, при грамотном агроуходе, размещении плантаций далеко от естественных насаждений и своевременной рубке до плодоношения такие проблемы не должны возникнуть.

Ранее ученые обнаружили, что деревья предчувствуют солнечные затмения.

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