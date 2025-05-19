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Обезьяны-капуцины создали странную «культуру» кражи чужих детенышей

CurBio: белолицые капуцины в Панаме зачем-то воруют детенышей у обезьян-ревунов
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Tiago Faltico/Wikimedia

Немецкие ученые из Института поведения животных Общества Макса Планка зафиксировали уникальное поведение среди обезьян-капуцинов, живущих на острове Хикарон у берегов Панамы. Приматы разработали странную социальную традицию похищения и ношения на себе детенышей обезьян-ревунов. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Команда проанализировала записи с 30 камер-ловушек и выяснила, что в течение 15 месяцев молодые самцы капуцинов украли 11 детенышей ревунов. Хотя капуцины не обижали малышей, их действия имели печальные последствия — четверо маленьких ревунов не пережили похищения.

Ученые не нашли рационального объяснения этому феномену. Капуцины не получали пищи или социальных преимуществ за счет кражи детенышей, однако их поведение распространялось как мода среди молодых самцов.

«Это первый задокументированный случай, когда животные создают культурную традицию с негативными последствиями для другого вида», — отметили ведущий исследователь Брендан Баррет.

Специалисты предполагают, что причиной необычного феномена стала безопасная среда обитания с отсутствием хищников и легким доступом к пище.

«Когда нет угроз для выживания, интеллектуальные животные начинают экспериментировать – иногда с тревожными результатами», — уточнила руководитель проекта Мег Крофут.

Ранее у обезьян нашли необычную человеческую привычку.

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