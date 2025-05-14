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У обезьян нашли необычную человеческую привычку

Frontiers: шимпанзе прикладывают к ранам лекарственные растения
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Mario Plechaty Photograph/Shutterstock/FOTODOM

Дикие шимпанзе используют растения для лечения ран и оказывают медицинскую помощь сородичам. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, наблюдая за приматами в лесу Будонго в Уганде. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

За четыре месяца специалисты зафиксировали 41 случай, когда приматы обрабатывали раны — в том числе семь эпизодов, в которых помощь оказывалась не себе, а другим членам группы. Шимпанзе из сообществ Сонсо и Вайбира использовали листья, чтобы промывать или прикладывать их к повреждениям, а также вытирать половые органы — предположительно в гигиенических целях.

Растения, замеченные в этих «ритуалах», действительно обладают противовоспалительными свойствами и применяются в традиционной медицине. Примечательно, что помощь получали не только родственники или партнеры, но и генетически неродственные особи — что может указывать на способность приматов к сочувствию без прямой эволюционной выгоды.

Авторы исследования считают, что это поведение может пролить свет на ранние формы социальной заботы и зачатки развития медицины у предков человека.

Ранее музыкальные способности шимпанзе поразили ученых.

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