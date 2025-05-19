Врач назвал пять главных угроз здоровью сердца

По словам кардиолога Дмитрия Яранова, здоровье сердца ослабляют пять ключевых факторов: плохой сон, загрязнение окружающей среды, стресс, плохое состояние полости рта и неправильное питание. Слова сотрудника Баптистской мемориальной больницы в Мемфисе (США) приводит издание Daily Mail.

По словам специалиста, недостаточный сон (менее восьми часов в сутки) может значительно повысить риск сердечной недостаточности, инсульта и даже внезапной смерти. Во время полноценного сна артериальное давление естественным образом снижается, а некачественный отдых «мешает» этому процессу, способствуя развитию гипертонии — главного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще один опасный фактор — загрязненный воздух. Кардиолог отметил, что ежедневное вдыхание выхлопных газов может приводить к затвердеванию артерий, образованию атеросклеротических бляшек и ухудшению кровотока. Такие нежелательные изменения увеличивают вероятность инфаркта.

Стресс, по словам врача, также оказывает разрушительное влияние. Он повышает уровень кортизола — гормона, вызывающего воспаление и повышение давления. Постоянное напряжение повреждает сосуды и ускоряет развитие сердечных болезней.

Плохая гигиена полости рта — еще один неочевидный, но важный фактор. Неправильный уход за зубами может привести к заболеваниям десен. Некоторые исследования показали, что патогены, провоцирующие заболевания пародонта, могут проникать в кровоток. Это приводит к системному воспалению, которое повышает риск сердечного приступа.

Также кардиолог призвал уделять внимание здоровью кишечника. Микробиом играет важную роль в регуляции давления и уровня холестерина. В избытке это вещество провоцирует сужение сосудов и ухудшение кровообращения, а также препятствует поступлению кислорода к органам.

Для профилактики Яранов рекомендует сократить потребление жирной, сладкой и углеводистой пищи в пользу овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов.

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