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Назван неочевидный фактор возникновения геморроя

DDW: использование телефона в туалете повышает риск возникновения геморроя
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HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Использование смартфона во время дефекации связано с повышенным риском развития геморроя. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс в Бостоне. Результаты их исследования представлены на конференции Digestive Diseases Week 2025 (DDW).

В исследовании приняли участие 125 человек, которые прошли колоноскопию. Более 90% из них сообщили, что используют телефон в туалете как минимум раз в неделю. Почти 50% участников при этом изучают новостную ленту, 44% — просматривают социальные сети, 30% — пишут сообщения.

Более чем у 40% испытуемых врачи диагностировали геморрой. Согласно подсчетам исследователей, привычка брать телефон в туалет повышает вероятность развития этого заболевания на 46%.

Ученые подчеркивают, что длительное пребывание на унитазе может способствовать застою крови и расширению вен в области прямой кишки. Смартфоны, по их словам, отвлекают внимание и увеличивают время, проводимое в туалете, что может усиливать неблагоприятное влияние.

Хотя полученные результаты не доказывают прямой причинно-следственной связи, авторы считают необходимым пересмотреть повседневные привычки использования гаджетов. По их мнению, туалет не должен становиться пространством для продолжительного экранного досуга.

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