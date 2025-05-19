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Роботы теперь учатся без участия человека, выяснили ученые

ICRA: разработан метод обучения социальных роботов без участия человека
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Shutterstock

Ученые из Университета Суррея и Гамбургского университета разработали метод, позволяющий обучать и тестировать социальных роботов без участия человека. Новая технология открывает путь к более масштабным и быстрым исследованиям в области социального взаимодействия роботов. Об этом сообщает International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Социальные роботы используются в образовании, здравоохранении и клиентском сервисе, взаимодействуя с людьми с помощью речи, жестов и мимики.

Исследователи создали модель предсказания направлений взгляда — так называемую scanpath model, — которая позволяет таким роботам «угадывать», куда человек посмотрел бы в конкретной социальной ситуации. Используя два открытых набора данных, ученые доказали, что роботы могут имитировать движения глаз, похожие на человеческие.

«Наш подход позволяет проверить, обращает ли робот внимание на нужные вещи — так же, как это сделал бы человек — и все это без участия живых людей в реальном времени», — объяснил доктор Ди Фу, соавтор исследования и преподаватель когнитивной нейронауки. — «Особенно важно, что наша система остается надежной даже в шумной и непредсказуемой среде».

Новый метод позволяет оценивать, насколько «внимателен» робот, сравнивая его реакцию с данными о том, куда смотрят люди в похожих ситуациях — без необходимости в сложных и дорогих экспериментах с участием добровольцев.

«Мы хотим применить эту технологию для создания роботов с повышенной социальной чувствительностью, способных ориентироваться в более сложных и разнообразных сценариях общения», — добавил доктор Фу.

Теперь роботы не просто повторяют за человеком — они учатся предугадывать, как он поведет себя. По мнению исследователей, это большой шаг на пути к более умным и чутким машинам.

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