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В «чистых» комнатах для сборки космических зондов нашли десятки новых бактерий

Microbiome: неизвестные науке микробы-экстремофилы обнаружены в стерильной среде
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Tomeu Viver

Американские ученые из NASA открыли 26 ранее неизвестных видов бактерий, населяющих стерильные помещения (так называемы «чистые» комнаты) для сборки марсианского зонда «Феникс». Открытие может улучшить защиту от микробного заражения в будущих космических миссиях. Результаты работы опубликованы в научном журнале Microbiome.

«Чистые» комнаты NASA предназначены для предотвращения попадания земных микроорганизмов в космос, но, как выяснилось, некоторые бактерии-экстремофилы способны выживать даже там.

Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), Саудовской Аравии и Индии изучили образцы из Космического центра Кеннеди и обнаружили 53 штамма бактерий, 26 из которых оказались новыми для науки.

Анализ ДНК показал, что эти микроорганизмы обладают уникальными механизмами устойчивости: они эффективно восстанавливают поврежденную ДНК, нейтрализуют токсины и обладают ускоренным метаболизмом.

Открытие поможет NASA усовершенствовать методы стерилизации космических аппаратов, чтобы избежать случайного занесения земных бактерий на другие планеты.

Ранее ученые обнаружили, что земные микробы загрязнили образцы грунта с астероида Рюгу вопреки строжайшему карантину.

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