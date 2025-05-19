Ученые впервые создали 3D-модели кошачьих сердец для сравнения с человеческими

Международная группа ученых из Университета Помпеу Фабра (Испания) и Королевского ветеринарного колледжа Лондона (Великобритания) совершила прорыв в кардиологии, создав первые в мире 3D-модели сердец животных с детальной визуализацией кровотока. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Проект начался с изучения сердец кошек. В ближайших планах исследователей — создание аналогичных моделей для собак, свиней и овец. Особое внимание уделяется левому предсердию — области, где чаще всего образуются опасные тромбы.

«Кошачье сердце представляет особый интерес для науки. В отличие от людей, у кошек тромбы образуются без связи с аритмией, что позволяет изучить чистую взаимосвязь между анатомией сердца и риском тромбообразования», — объяснили специалисты.

Используя передовые вычислительные методы, ученые проанализировали 24 сердца кошек, создав их точные 3D-реконструкции. Результаты показали, что риск образования тромбов увеличивается при увеличении размеров левого предсердия, замедлении скорости кровотока и наличии извилистых структур в сердечной мышце.

Интересно, но эти закономерности полностью совпадают с механизмами тромбообразования у людей, что открывает новые возможности для сравнительных исследований.

Важным аспектом проекта является его этическая составляющая: компьютерное моделирование позволяет значительно сократить количество экспериментов на живых животных.

Ученые уверены, что их работа приведет к созданию новых диагностических инструментов и методов лечения, которые спасут множество жизней — как человеческих, так и животных.

Ранее исследователи нашли самый эффективный способ выявления почечной недостаточности у кошек.