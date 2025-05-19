На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые создали 3D-модели кошачьих сердец для сравнения с человеческими

SciRep: трехмерные модели кошачьих сердец раскрыли риски тромбоза у людей
close
Варвара Гертье/РИА Новости

Международная группа ученых из Университета Помпеу Фабра (Испания) и Королевского ветеринарного колледжа Лондона (Великобритания) совершила прорыв в кардиологии, создав первые в мире 3D-модели сердец животных с детальной визуализацией кровотока. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Проект начался с изучения сердец кошек. В ближайших планах исследователей — создание аналогичных моделей для собак, свиней и овец. Особое внимание уделяется левому предсердию — области, где чаще всего образуются опасные тромбы.

«Кошачье сердце представляет особый интерес для науки. В отличие от людей, у кошек тромбы образуются без связи с аритмией, что позволяет изучить чистую взаимосвязь между анатомией сердца и риском тромбообразования», — объяснили специалисты.

Используя передовые вычислительные методы, ученые проанализировали 24 сердца кошек, создав их точные 3D-реконструкции. Результаты показали, что риск образования тромбов увеличивается при увеличении размеров левого предсердия, замедлении скорости кровотока и наличии извилистых структур в сердечной мышце.

Интересно, но эти закономерности полностью совпадают с механизмами тромбообразования у людей, что открывает новые возможности для сравнительных исследований.

Важным аспектом проекта является его этическая составляющая: компьютерное моделирование позволяет значительно сократить количество экспериментов на живых животных.

Ученые уверены, что их работа приведет к созданию новых диагностических инструментов и методов лечения, которые спасут множество жизней — как человеческих, так и животных.

Ранее исследователи нашли самый эффективный способ выявления почечной недостаточности у кошек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами