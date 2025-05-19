Врач рассказал, почему гречку не стоит запивать чаем

Кофе и чай, особенно крепко заваренный, содержат танины — особые вещества, которые буквально «связывают» железо, не позволяя ему усвоиться, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Этот эффект наиболее выражен, если пить чай непосредственно во время еды или сразу после нее. Интересно, что влияние напитков на усвоение железа зависит от его формы. Железо из мяса (гемовое) страдает меньше, а вот растительное (негемовое) железо, которым богаты бобовые, гречка и шпинат, может усваиваться на 50–70% хуже, если запивать эти продукты чаем. Это особенно важно учитывать вегетарианцам и людям с предрасположенностью к анемии», — отметила врач.

Кофе действует аналогично благодаря схожему составу. Какао и горячий шоколад содержат теобромин, который также мешает усвоению этого важного микроэлемента. Даже безобидные на первый взгляд газированные напитки с фосфорной кислотой могут нарушать минеральный обмен, добавила доктор.

«Особый разговор — о молочных продуктах. Кальций из молока, йогуртов или сыра создает дополнительный барьер для усвоения железа, поэтому диетологи не рекомендуют сочетать их с мясными или растительными источниками этого минерала в одном приеме пищи. Чтобы не отказываться от любимых напитков, нужно соблюдать временной интервал. Пейте чай и кофе минимум за 30–40 минут до еды или через 1,5–2 часа после. А чтобы улучшить усвоение железа, сочетайте железосодержащие продукты с витамином C — свежими овощами, цитрусовыми или ягодами. Такие простые корректировки помогут сохранить баланс питательных веществ без радикального изменения привычек», — рассказала врач.

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