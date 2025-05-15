Создан дешевый метод воссоздания с нуля советских витражей

Исследователи из Российского технологического университета МИРЭА разработали инновационный метод воссоздания советских витражей. Он дешевле аналогов и позволяет создать полную копию витража, рассказали «Газете.Ru» в РТУ МИРЭА.

Советские витражи, украшающие многие общественные здания, постепенно разрушаются. Новая технология позволяет создавать их точные копии и современные адаптации с улучшенными характеристиками. Это дает шанс сохранить важную часть художественного наследия для будущих поколений.

Аналогичные технологии восстановления витражей, например, в технике «Тиффани», которая заключается в замене поврежденных элементов и реставрации соединительных швов, либо дорогие, либо недолговечные и не позволяют точно восстановить оригинальный витраж.

Предлагаемый метод основывается на создании контура из ленты по поверхности листового пластика ПВХ с заливкой колерованного эпоксидного состава, модифицированного диоксидом кремния, в получившиеся ячейки. Благодаря данной методике листовой ПВХ фиксируется слоем эпоксидной смолы, после застывания которого поверхность имеет ровную плоскость и не деформируется. Общая толщина такой имитации витража составляет от 3 до 10 мм. Кроме того, такая конструкция является съемной, если необходима замена по причине возникших дефектов либо износа.

«Мы соединили историческую достоверность с современными возможностями. Наш метод позволяет воспроизводить витражи, которые визуально идентичны оригиналам, но при этом обладают более универсальными техническими характеристиками», — рассказала София Хоменко из Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА.

Разработанная технология позволяет изготавливать не только витражные панно, но и другие предметы декора.

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