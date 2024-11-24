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Земные микробы успешно прижились на грунте с астероида Рюгу вопреки усилиям ученых

MPS: образцы астероида Рюгу колонизировали земные бактерии несмотря на карантин

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Yada et al./Nature Astronomy

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что пробы грунта с астероида Рюгу не избежали загрязнения земными микробами после доставки фрагментов в лабораторию. Бактериальную колонизацию космических камней не смог предотвратить даже строгий карантин. Исследование опубликовано в научном журнале Meteoritics & Planetary Science (MPS).

Специалисты проанализировали образец A0180 — крошечную (1×0,8 мм) частицу, собранную миссией Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Hayabusa 2 с астероида Рюгу.

Пробу доставили на Землю в герметичной камере. Емкость открыли в азотной среде в комнате класса чистоты ИСО 4 (не более 10 тыс. частиц масштаба 0,1 микрометра на кубометр воздуха) для предотвращения загрязнения.

Перед анализом образец прошел нанорентгеновскую компьютерную томографию и был залит эпоксидной смолой для сканирующей электронной микроскопией.

Несмотря на все меры предосторожности, на поверхности частицы обнаружили стержни и нити органического вещества, опознанные как микроорганизмы.

Наблюдения показали, что эти микробы возникли в результате земного загрязнения на этапе подготовки образцов, а не прибыли из космоса на астероиде.

По словам ученых, результаты исследования свидетельствуют в пользу так называемой гипотезы панспермии, согласно которой микроорганизмы теоретически способны перемещаться между мирами на кометах и астероидах, выдерживая суровую космическую среду.

Исследователи добавили, что и Луна, и Марс, вероятно, уже колонизируются земными микробами, попавшими туда на борту земных аппаратов.

Ранее ученые предположили, что ранние миссии по поиску бактерий на Марсе могли уничтожить искомые микроорганизмы из-за несовершенных методов анализа образцов.

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