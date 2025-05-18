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Ученые раскрыли, как психотерапия снимает хроническую боль

The Lancet: когнитивно-поведенческая терапия снижает боль, меняя структуру мозга
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Shutterstock

Датские ученые из Орхусского университета установили, каким образом психотерапия способна облегчить различные виды хронической боли. Оказалось, что такое лечение не просто отвлекает от болевых ощущений, а вызывает физические изменения в мозге. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

Команда проанализировали данные множества предыдущих работ и обнаружили, что когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) влияет на активность нейронных сетей, связанных с болью и эмоциями. Когда пациенты учатся менять автоматические негативные мысли, это не только улучшает их психологическое состояние, но и снижает болевые ощущения на физиологическом уровне.

«Лекарства не всегда эффективны при хронической боли, и врачи ищут альтернативы. Наше исследование подтверждает, что психотерапия — один из таких вариантов», — объяснила руководитель исследования, профессор Лине Вейз.

Особенно эффективной оказалась работа с «автопилотом» мозга — шаблонными реакциями, которые усиливают страдания.

Хотя индивидуальная терапия дает лучшие результаты, не у всех есть к ней доступ. Ученые допускают, что обученные врачи, медсестры и даже специальные приложения на основе КПТ могут помочь. Правда, из более чем 500 существующих приложений для управления болью лишь немногие имеют доказанную эффективность.

Ранее ученые выяснили, что психотерапия помогает от хронической боли в спине эффективнее опиоидных анальгетиков.

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