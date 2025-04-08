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Психотерапия избавила от боли в пояснице лучше опиоидов, доказали ученые

JAMA: терапия осознанности и КПТ помогли справиться с хронической болью в спине
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Shutterstock

Американские ученые из Медицинского колледжа Университета Пенсильвании и других научных центров выяснили, что различные виды психотерапии значительно улучшают состояние пациентов с хронической болью в пояснице. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

В эксперименте задействовали 770 пациентов, длительное время принимавших опиоиды из-за устойчивой боли. Участникам поручили либо пройти терапию на основе осознанности (концентрация на ощущениях), либо когнитивно-поведенческую терапию (изменение негативных мыслей), которые проводились в двухчасовых групповых сессиях под руководством терапевта в течение восьми недель.

После курса осознанности или КПТ участники снизили дозу опиоидов без принуждения, повысили уровень физической активности и улучшили психическое состояние. Эффект сохранялся в течение года.

Исследователи отметили, что люди, живущие с хронической болью, собирают набор инструментов, наполненный различными методами самосохранения и ухода за собой, чтобы справиться с болевым синдромом. Они могут использовать эти инструменты в разное время и разными способами.

Ранее ученые назвали бесполезные способы лечения боли в пояснице.

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