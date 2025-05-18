На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли, как формируются «стойкие» привычки

Nature: частое повторение помогает сформировать любую привычку
close
Freepik

Ученые из Института неврологии Sainsbury Wellcome Centre (Лондон) обнаружили в мозге «параллельный» дофаминовый сигнал, который помогает закреплять привычки не через вознаграждение, а через повторение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

До сих пор считалось, что обучение в мозге строится в основном на дофаминовом сигнале, оценивающем, насколько выгодным оказалось поведение — так называемой ошибке предсказания вознаграждения (RPE). Однако новое исследование выявило второй механизм — сигнал ошибки предсказания действия (APE).

По словам ученых, он связан не с пользой действия, а с его частотой. Чем чаще поведение повторяется, тем прочнее оно закрепляется, независимо от результата.

Ученые провели серию экспериментов на мышах, используя генетические датчики дофамина и отключая определенные участки мозга. Оказалось, что APE-сигналы исходят из задней части стриатума, области мозга, не связанной с оценкой награды. Мыши с повреждением этой зоны могли обучаться, но не развивали устойчивых предпочтений и не улучшали результаты с опытом.

Когда исследователи временно «отключили» заднюю часть стриатума у животных, уже достигших автоматизма при выполнении задачи, их поведенческая эффективность резко снизилась. Это подтверждает, что сигнал ошибки предсказания действия (APE) критически необходим не только для формирования, но и для устойчивого поддержания выученных поведенческих паттернов.

По мнению авторов, именно этот механизм объясняет, почему от старых привычек так сложно избавиться — мозг продолжает активировать знакомый путь. При этом чтобы разорвать цепочку действий, ведущую к нежелательному результату, волевой резерв использовать не нужно. Достаточно заменить пагубные действия другими, также повторяющимися. Это активирует систему APE и формирует новую нейронную ассоциацию.

Ранее врач рассказала, чем грозит привычка «хвататься» за телефон по утрам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами