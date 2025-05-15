Врач рассказала, чем грозит привычка «хвататься» за телефон по утрам

Использование смартфона в первые минуты после пробуждения может негативно повлиять на работу мозга, повысить уровень стресса и вызвать чувство усталости. Об этом рассказала испанский врач Амара Аладель в интервью изданию El Español.

Специалист рекомендует воздерживаться от взаимодействия с экраном минимум в течение первых 30 минут после пробуждения. По ее словам, воздействие синего света и быстрый выброс дофамина при использовании смартфона могут способствовать дневной тревожности из-за повышения уровня кортизола — гормона стресса. Врач отметила, что этот гормон также может быть провокатором беспричинной усталости.

Доктор Аладель подчеркнула, что утренний контакт со смартфоном может привести к чрезмерной активации системы вознаграждения. Такая привычка приводит к появлению зависимости от постоянных стимулов и снижает естественную мотивацию и концентрацию. Это усложняет выполнение задач, требующих внимания и усидчивости.

С точки зрения физиологии, для пробуждения организму гораздо полезнее кратковременное воздействие естественного солнечного света, который запускает циркадные ритмы и гормональную регуляцию. По словам врача, всего 30 секунд пребывания на солнце достаточно для активации этих процессов.

Врач добавила, что правильное утреннее пробуждение снижает потребность в других стимуляторах, таких как кофе. Эксперт также советует отказаться от использования смартфона в качестве будильника и класть гаджеты подальше от кровати, чтобы минимизировать искушение сразу же начать пользоваться ими.

Ранее врач рассказал, как «сидеть» в телефоне без вреда для спины и шеи.