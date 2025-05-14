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Названы болезни, повышающие риск развития депрессии

ComMed: сочетание диабета и болезней сердца повышает риск депрессии в два раза
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Depositphotos

Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что определенные сочетания хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца, могут увеличить вероятность развития депрессии более чем в два раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Medicine (ComMed).

Авторы проанализировали данные более 142 тысяч участников британского проекта UK Biobank в возрасте от 37 до 73 лет. У всех испытуемых было как минимум одно хроническое заболевание, но они не страдали депрессией. С помощью методов кластеризации исследователи сгруппировали людей по типу заболеваний и проследили, как это влияет на риск психических расстройств в будущем.

Оказалось, что наибольшую угрозу представляют не отдельные болезни, а их сочетание. Особенно высоким риск был у людей с комплексными физическими проблемами без одного ярко выраженного диагноза. В эту категорию также попали пациенты с диабетом, сердечными болезнями, астмой, ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких), а также заболеваниями печени и кишечника.

Женщины с проблемами суставов и костей — например, артритом — также чаще сталкивались с депрессией, тогда как у мужчин эта связь выражалась слабее.

По расчетам исследователей, в группах наибольшего риска депрессия развивалась у одного из 12 человек в течение 10 лет. Для сравнения, среди людей без хронических заболеваний таких случаев было вдвое меньше — примерно один на 25.

Ученые подчеркивают, что помимо биологических факторов, важную роль в развитии депрессии играют и социальные аспекты: изоляция, снижение качества жизни и трудности в получении медицинской помощи.

Ранее ученые нашли связь между иммунитетом и психическими расстройствами.

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