Найден ген, определяющий риск развития диабета и ожирения печени

Ген PPP1R3B определяет риск развития диабета второго типа, регулируя форму, в которой печень накапливает энергию. К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Ученые выяснили, что при высокой активности гена PPP1R3B печень откладывает энергию в виде гликогена — быстро мобилизуемого запаса глюкозы. Он используется организмом в условиях кратковременного дефицита энергии, например, при физической нагрузке или между приемами пищи.

Когда активность гена снижается, приоритет отдается накоплению энергии в форме жира — более энергоемкого, но менее доступного и мобилизующегося ресурса, предназначенного для долгосрочного хранения.

Этот сдвиг в способе хранения энергии имеет серьезные последствия. Гликоген позволяет организму поддерживать стабильный уровень сахара в крови и оперативно реагировать на энергетические потребности. Избыточный жир, особенно в печени, может провоцировать нарушения обмена веществ.

«PPP1R3B действует как своего рода метаболический переключатель», — объяснила доцент кафедры диетологии Пенсильванского университета Кейт Таунсенд Кризи. — «Мы также обнаружили, что клетки и животные с измененной активностью этого гена по-разному используют глюкозу и жир в качестве топлива».

Ранее крупномасштабные геномные исследования связывали мутации в гене PPP1R3B с повышенным риском диабета и неалкогольной жировой болезни печени. Однако до сих пор оставалось неизвестным, как именно этот ген влияет на развитие таких заболеваний.

Ранее врач назвал неочевидные признаки проблем с печенью.