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Врач назвал неочевидные признаки проблем с печенью

Vanitatis: постоянная усталость может указывать на повреждение печени
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Хроническая усталость и вздутие живота могут указывать на сбои в работе печени, которая не справляется с выведением токсинов из организма. Об этом рассказал гастроэнтеролог Эдгмар Парра из Университета Антьокии в интервью изданию Vanitatis.

Печень выполняет свыше 500 жизненно важных функций, включая фильтрацию крови, синтез белков, выработку желчи, переработку гемоглобина и холестерина. Однако при длительной нагрузке — из-за образа жизни, инфекции или нарушений обмена веществ — ее ткани начинают разрушаться, что может привести к фиброзу и впоследствии к циррозу.

Цирроз — хроническое и потенциально необратимое заболевание — может иметь различные причины. Среди них: вирусные гепатиты B и C, алкогольная нагрузка, неалкогольная жировая болезнь печени, генетические патологии, такие как муковисцидоз, а также аутоиммунные расстройства.

Классическими признаками проблем с печенью являются пожелтение кожи и склер глаз — результат накопления билирубина в крови. Кроме того, поводом для визита к врачу обычно служат темная моча и обесцвеченный кал, указывающие на нарушение выработки и оттока желчи.

Однако, по словам доктора Парры, на заболевания печени могут указывать и менее очевидные симптомы. Постоянная усталость, даже после полноценного отдыха, может быть признаком того, что печень не справляется с фильтрацией токсинов. А вздутие живота нередко свидетельствует об асците — скоплении жидкости в брюшной полости, типичном для поздних стадий цирроза.

Врач подчеркнул важность ранней диагностики и призвал обращаться за медицинской помощью при первых тревожных симптомах, особенно при наличии факторов риска, таких как хронические заболевания, вирусные инфекции и алкогольная зависимость.

Ранее стало известно, у каких людей алкоголь быстрее разрушает печень.

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