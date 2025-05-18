Названы два главных полезных свойства фруктовой воды

Вода с кусочками фруктов и овощей помогает избавиться от запоров и снизить тягу к сладким напиткам. Об этом изданию Welness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт в области глобального питания из колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

По словам врача, «ароматизированная» вода с добавлением сока фруктов и овощей, а также сахаров, сиропов и трав, все чаще рекламируется как более здоровая альтернатива газировке и другим сладким напиткам. Доктор Вигелене объяснила, что в таком продукте обычно содержится меньше сахара и калорий — употребление ароматизированной воды помогает поддерживать баланс гидратации без угрозы развития диабета и появления лишнего веса.

Тем не менее, диетолог советует готовить такую воду самостоятельно. Особенно полезной она станет для людей, которым не нравится вкус обычной воды. Врач подчеркнула, что достаточное потребление жидкости необходимо для предотвращения обезвоживания, поддержания транспортировки микроэлементов в организме и выведения отходов в виде мочи и пота, а также для улучшения работы кишечника и других систем организма.

Доктор Вигелене отметила, что вода имеет ключевое значение для пищеварения. Она помогает размягчить стул в кишечнике и облегчить его выведение, тем самым снижая риск запоров. Кроме того, ежедневное употребление достаточного количества жидкости помогает почкам выводить отходы и может предотвратить образование камней в почках и инфекции мочевыводящих путей.

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