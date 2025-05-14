Витамин D может замедлять процессы старения через влияние на длину теломер, рассказала генетик

Витамин D может способствовать замедлению процессов старения через влияние на длину теломер — концевых участков хромосом, при сокращении которых организм стареет, рассказала «Газете.Ru» биолог, младший генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Анастасия Сивакова.

Теломеры защищают хромосомы от деградации и предотвращают их слияние друг с другом. При каждом делении клетки длина теломер уменьшается, что в конечном итоге может привести к их укорочению до критического уровня. Когда длина теломер становится слишком короткой, клетка теряет способность к делению и может погибнуть, что связано со старением организма и развитием различных заболеваний.

«Дефицит витамина D наблюдается у многих пожилых людей, особенно тех, кто проводит много времени дома. Это состояние может способствовать ускорению процессов старения и развитию возраст-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни и диабет II типа. Исследования показывают, что витамин D может оказывать положительное влияние на длину теломер. Например, одно из крупных исследований с участием более 2000 женщин показало прямую корреляцию между уровнем витамина D в крови и длиной теломер лейкоцитов. У женщин с высоким уровнем витамина D наблюдалось увеличение длины теломер на 107 пар оснований по сравнению с теми, у кого уровень витамина был низким — это эквивалентно пяти годам старения», — рассказала генетик.

По словам Сиваковой, прием добавок витамина D увеличивает активность теломеразы — фермента, который помогает поддерживать длину теломер.

«Таким образом, витамин D может способствовать замедлению процессов старения через влияние на длину теломер. Хотя необходимы дополнительные исследования для более глубокого понимания этих механизмов и их клинического применения, уже сейчас можно утверждать о значимости достаточного уровня витамина D для общего здоровья и долголетия. Поддержание оптимального уровня этого витамина может стать одним из ключевых факторов в борьбе со старением и связанными с ним заболеваниями», – заключила генетик.

Ранее врач рассказал, что солнечная погода даже на экваторе не помогает синтезировать витамин D в нужном количестве.