Ученые назвали причину заката популярности приложений для знакомств

Британские ученые из Уорикского университета изучили причины кризиса приложений и сайтов для знакомств. Как показал анализ, люди устали от поверхностных алгоритмов и бесконечной «игры в свайпы», которая редко приводит к настоящим отношениям. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

Современные сервисы для знакомств столкнулись с массовым оттоком пользователей — только в Британии четыре ведущих платформы потеряли более миллиона подписчиков за год.

По словам исследователей, проблема начинается с нарастающего разочарования. Пользователи утомляются от однообразных переписок, которые никуда не ведут, от внезапного прекращения общения без объяснений и постоянных отмен свиданий в последний момент.

Со временем это перерастает в глубокое недоверие к самим алгоритмам — многие подозревают, что системы сознательно ограничивают их круг общения, чтобы стимулировать покупку премиальных функций.

Корень проблемы кроется в эволюции технологий знакомств. Ранние платформы делали ставку на подробные тесты совместимости и прозрачные механизмы подбора.

Современные приложения используют непонятные пользователям алгоритмы ИИ, которые анализируют лишь поверхностные метрики вроде количества свайпов или частоты переписки. В результате система формирует искаженное представление о предпочтениях человека, искусственно сужая круг потенциальных партнёров.

Эксперты видят выход в возврате к прозрачности. Ключевое изменение — объяснение пользователям, как их действия влияют на рекомендации системы. Важным шагом стало бы расширение фильтров — помимо стандартных параметров вроде возраста и местоположения, людям нужна возможность искать партнеров по глубинным критериям: ценностям, интересам, жизненным приоритетам.

Как показывает опыт ранних сайтов знакомств, технология может помогать в поиске любви — но только если она работает честно и открыто, подытожили авторы работы.

Ранее ученые узнали, отсутствие какой вредной привычки повышает шансы на свидание.