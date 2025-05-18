Микробиолог рассказал, каким сыром невозможно отравиться

Микробиолог Рогов: безопаснее сыр из пастеризованного, а не из сырого молока

Риск пищевого отравления ниже при употреблении сыров, изготовленных из пастеризованного молока по стандартам отечественного производства. Об этом Газете.Ru рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия, микробиолог Григорий Рогов.

По словам эксперта, для приготовления сыра используется либо сырое, либо пастеризованное молоко. Термическая обработка молока в процессе сыроделия имеет особое значение. Именно пастеризация (нагрев до температуры ниже 100 °C) позволяет уничтожить потенциально опасные микроорганизмы. Сыры из такого молока составляют основу российского рынка. О том, из какого молока сделан сыр, можно прочитать на упаковке.

«Отравиться сыром российского производства из пастеризованного молока сложно. Можно сказать, что такой сыр является одним из самых безопасных молочных продуктов», — уточнил ученый.

Микробиолог пояснил, что, хотя сыр из сырого молока может обладать более насыщенным вкусом, его потребление несет и большую микробиологическую угрозу. В подобных продуктах могут сохраняться патогены, опасные для здоровья. За границей традиции сыроварения из непастеризованного молока сохраняются, однако и в других странах, по словам ученого, эта практика постепенно уступает место более безопасным технологиям.

«Современные производители понимают, что сначала лучше пропастеризовать молоко, а потом ввести заквасочную микробиоту для того, чтобы приготовить вкусный и полезный продукт, — объяснил специалист.

Такой подход позволяет сохранять привлекательный вид, вкус и запах продукции, одновременно снижая риски для потребителя. Сыры из пастеризованного молока составляют основу российского рынка.

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