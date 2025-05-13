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Китай успешно вывел на орбиту Земли экспериментальный спутник

Китай запустил в космос экспериментальный спутник
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Wang Keqi/XinHua/Global Look Press

Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник «Шиянь-19», который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи. Об этом сообщается на сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

В публикации отмечается, что запуск был осуществлен 13 мая в 2:09 (12 мая 21:09 мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3С» с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

В CASC подчеркнули, что спутник будет использоваться для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy в 2028 году представит первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет в космос.

Уточняется, что установка будет функционировать по принципу маглева, со сверхпроводящими магнитами, позволяющими носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система, как известно, будет не шумной, а также позволит сэкономить на ракетном топливе.

Ранее китайская ракета вывела на орбиту спутник связи.

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