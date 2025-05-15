Ученые назвали два неэффективных способа профилактики рака

Прием витаминов и соблюдение специфических диет не помогает снижать риск развития рака и повышать эффективность лечения заболевания. К такому выводу пришли ученые из Италии. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Clinical and Experimental Research (ACER).

Ученые провели мета-анализ десятков клинических и доклинических работ, опубликованных на научных порталах PubMed и ClinicalTrials. Он подтвердил, что необдуманное потребление пищевых добавок может быть опасным. Гипервитаминоз, нарушая баланс микронутриентов, способен не только ухудшить общее состояние, но и стимулировать рост опухолей. При этом устойчивых доказательств пользы поливитаминов в лечении онкологических заболеваний выявлено не было.

Также скептически исследователи оценили эффективность популярных диет — таких как кето (преобладание в рационе жиров и снижение доли углеводов), интервальное голодание и веганство. Несмотря на обнадеживающие данные на животных моделях, в клинической практике эти подходы не продемонстрировали убедительных результатов.

Наиболее безопасной и сбалансированной стратегией питания специалисты считают средиземноморскую диету. По мнению авторов, именно она обеспечивает организм необходимыми антиоксидантами, витаминами и полезными жирами. Ученые также подчеркивают важность комплексного подхода к здоровью — включая физическую активность и отказ от вредных привычек.

Ранее ученые выяснили, что авиаперелеты могут повышать риск развития рака.