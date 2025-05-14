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Авиаперелеты могут повышать риск развития рака, выяснили ученые

SciRep: авиаперелеты повышают риск развития рака, влияя на восстановление ДНК
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что даже недолгие авиаперелеты могут нарушать работу клеточных механизмов, отвечающих за восстановление поврежденной ДНК. Это увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Ранее уже было известно, что у бортпроводников чаще встречаются определенные виды рака, включая рак груди и кожи. До сих пор причины этого феномена оставались неясными. Ученые из США предположили, что одним из ключевых факторов может быть снижение эффективности восстановления ДНК — процесса, защищающего клетки от мутаций.

В эксперименте участвовали девять бортпроводников. Ученые проанализировали образцы их крови до и после полетов, оценивая уровень повреждений ДНК, воспалительные маркеры и способность клеток к репарации.

После перелетов у всех участников был зафиксирован рост уровня лимфоцитов (защитных клеток иммунной системы), что указывало на усиление воспалительных процессов в организме. Кроме того, исследователи отметили снижение способности клеток устранять повреждения ДНК, особенно вызванные окислительным стрессом и ионизирующим излучением — двумя факторами, присутствующими во время полета на большой высоте.

«Если повреждения ДНК не устраняются своевременно, ошибки накапливаются и повышают риск мутаций, а значит — и развития рака», — поясняют авторы работы. Хроническое воспаление, также наблюдаемое у участников, может усугублять ситуацию, дополнительно повреждая клетки.

Ранее стало известно, у каких женщин риск развития рака груди повышен почти втрое.

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