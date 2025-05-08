Выявлено сочетание двух распространенных бактерий, которое подавляет иммунитет

Ученые из Института биоинженерии Каталонии и Автономного университета Барселоны раскрыли механизм, по которому совместное заражение Mycobacterium abscessus и Pseudomonas aeruginosa подавляет иммунный ответ и усугубляет течение респираторных заболеваний. Работа опубликована в журнале Virulence.

Эти два микроба все чаще встречаются у людей с муковисцидозом и другими хроническими легочными патологиями. Особенно тревожно, что от 58 до 78% пациентов с M. abscessus одновременно инфицированы и P. aeruginosa. До сих пор взаимодействие этих патогенов в организме оставалось малоизученным.

С помощью экспериментов на человеческих бронхиальных клетках и моделях насекомых исследователи показали, что при одновременном заражении иммунная система становится менее активной. Вместо ожидаемого усиленного воспалительного ответа наблюдается снижение выработки ключевых сигнальных молекул, отвечающих за борьбу с инфекцией.

«Каждый из этих микробов сам по себе опасен, но вместе они формируют устойчивые смешанные биопленки, которые особенно трудно разрушить», — пояснил Эдуард Торрентс, руководитель группы.

Биопленки — это скопления бактерий, окруженных защитной матрицей, которая делает их менее уязвимыми для антибиотиков и иммунитета.

Исследование также выявило, что P. aeruginosa в одиночку вызывает мощную активацию защитных механизмов, но в присутствии M. abscessus этот эффект резко ослабевает. Эксперименты с личинками Galleria mellonella подтвердили, что совместная инфекция приводит к более быстрому летальному исходу, чем заражение одним патогеном.

Авторы подчеркивают: такие инфекции могут способствовать прогрессированию заболевания и стойкости к лечению. Это особенно критично для пациентов с муковисцидозом, у которых и без того нарушена работа дыхательной системы.

«Мы должны смотреть на лечение шире», — добавил соавтор исследования Виктор Кампо-Перес. — «Новые подходы должны включать модуляцию иммунного ответа, чтобы преодолеть защитные стратегии бактерий».

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