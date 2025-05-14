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Создана «умная» зубная нить, следящая за уровнем стресса

ACS AMI: устройство для чистки зубов измеряет уровень кортизола в слюне
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Atul Sharma

Американские ученые из Университета Тафтса разработали «умную» зубную нить со встроенным датчиком, способным измерять уровень кортизола — гормона стресса. Устройство может стать удобным инструментом для ежедневного мониторинга состояния организма. Изобретение описано в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces (ACS AMI).

Во время обычной чистки зубов нить собирает слюну и направляет ее к микрочипу в ручке. Датчик, созданный по технологии молекулярного отпечатывания, точно определяет концентрацию кортизола за 10 минут и передает данные на смартфон.

«Наше устройство решает сразу несколько проблем: оно незаметно в использовании, не требует специальных процедур и дает объективные данные», — объяснил руководитель исследования Самир Сонкусале.

Тестирование показало, что точность изобретения сопоставима с лабораторным анализом ELISA. Устройство способно обнаруживать даже незначительные колебания кортизола, что важно для ранней диагностики хронического стресса — состояния, которое может привести к серьезным заболеваниям.

Разработчики планируют адаптировать технологию для выявления других биомаркеров в слюне. В будущем это может привести к созданию целого ряда домашних диагностических инструментов, интегрированных в повседневные гигиенические принадлежности.

Ранее ученые развеяли миф о взаимосвязи кортизола с набором веса.

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