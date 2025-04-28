Развеян миф о наборе веса из-за гормона стресса

Повышение уровня кортизола — «гормона стресса» — в норме не приводит к накоплению жира на лице и в области талии. Об этом изданию The Conversation рассказал Крейг Дойг, доцент кафедры метаболического здоровья Ноттингемского университета (Великобритания).

Ученый объяснил, что кортизол — это гормон, вырабатываемый надпочечниками. Он помогает регулировать суточные ритмы и поведение человека, а также воздействует на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

По словам эксперта, стресс действительно приводит к повышению уровня кортизола. Однако это не значит, что жизненные трудности и эмоциональное напряжение напрямую отражаются на фигуре и влияют на распределение жира в организме.

Ученый уточнил, что такие понятия, как «кортизоловое лицо» или «кортизоловый живот» являются псевдонаучными и не могут быть применены к обычным людям. Исследования показывают, что люди с устойчиво высоким уровнем кортизола на самом деле накапливают больше жира на талии и лице, однако такой эффект наблюдается только при болезни Кушинга. Это редкое и тяжелое нейроэндокринное заболевание, при котором кора надпочечников работает слишком активно.

«Количество кортизола, вырабатываемого при бытовом стрессе, даже близко не соответствует уровню, наблюдаемому при болезни Кушинга», — объяснил Дойг.

Эксперт добавил, что распределение жира в организме — это результат сложного сочетания генетики, питания, сна, физических упражнений и работы гормонов. Поэтому «перекладывать вину» за изменения во внешности на один гормон — ошибочное решение.

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