Ученые раскрыли неожиданную и тревожную причину хронической усталости

Neurology: микроинсульт может вызвать чувство утомления, длящееся до года

Датские ученые из университетской больницы Ольборга выяснили, что даже временное нарушение мозгового кровообращения, известное как транзиторная ишемическая атака (ТИА) или «мини-инсульт», может приводить к продолжительной усталости, сохраняющейся до 12 месяцев. Открытие опубликовано в научном журнале Neurology.

В исследовании участвовали 354 пациента (средний возраст 70 лет), перенесших ТИА. Наблюдение показало, что 61% участников испытывали усталость в первые две недели после приступа. Еще 54% продолжали жаловаться на усталость через три, шесть и 12 месяцев. Средний уровень усталости снижался постепенно, но оставался клинически значимым.

«Симптомы ТИА – слабость в конечностях, асимметрия лица, нарушения речи – обычно исчезают в течение суток, но многие пациенты сообщают о сохраняющихся проблемах, включая усталость», — пояснил ведущий автор исследования, доктор Борис Модрау.

Ученые подчеркнули необходимость длительного наблюдения за пациентами после ТИА для своевременного выявления усталости и других отдалённых последствий. Это позволит улучшить качество реабилитации и разработать персонализированные подходы к ведению таких пациентов.

Ранее стали известны причины, по которым у молодых людей все чаще выявляют инсульты.