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Раскрыт способ борьбы с дефицитом витамина D без пищевых добавок

AdvSci: занятия физкультурой замедляют потерю витамина D организмом
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And-One/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Университета Бата доказали, что регулярные тренировки помогают поддерживать уровень витамина D в холодное время года без необходимости приема добавок. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

В эксперименте участвовали более 50 взрослых с избыточным весом. В течение 10 недель (с октября по апрель) одна группа выполняла программу из четырех еженедельных тренировок: две прогулки на беговой дорожке, занятие на велотренажере в спокойном темпе и интервальные упражнения высокой интенсивности.

Другая группа сохраняла привычный малоподвижный образ жизни. При этом все участники избегали солнечных ванн и приёма добавок, а их вес оставался стабильным.

У тренировавшихся участников общий уровень витамина D снизился всего на 15% за зиму, тогда как у контрольной группы — на 25%. Особенно важно, что физическая активность сохраняла уровень активной формы витамина (1,25(OH)2D3), критически важной для иммунитета и здоровья костей.

Открытие особенно важно для людей с избыточным весом, у которых добавки витамина D часто менее эффективны. Как подчеркивают ученые, тренировки обеспечивают двойную пользу: кратковременный подъем уровня витамина после каждой сессии и долгосрочную защиту в зимний период.

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