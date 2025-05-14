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Астрономы нашли доказательства распространенности воды в других звездных системах

Nature: впервые обнаружен лед в пылевом диске в 155 световых годах от Земли
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NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

Американские астрономы из Университета Джона Хопкинса и других научных центров впервые подтвердили наличие кристаллического водяного льда в пылевом диске вокруг звезды HD 181327, расположенной в 155 световых годах от Земли. Открытие сделали с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда обнаружила, что лед распределен по системе неравномерно — его концентрация достигает 20% во внешних областях диска, где температура ниже, и практически исчезает ближе к звезде.

«Мы нашли не просто водяной лед, а именно кристаллическую форму, аналогичную той, что встречается в кольцах Сатурна и объектах пояса Койпера», — пояснил ведущий автор работы Чэнь Се.

Молодая звезда HD 181327 (возраст 23 млн лет) окружена активным диском обломков, где постоянно происходят столкновения ледяных тел. Эти процессы высвобождают микроскопические частицы «грязного снега», которые и удалось зафиксировать «Уэббу».

По словам соавтора работы Кристин Чен, ученые ждали таких данных 25 лет. Открытие подтверждает, что вода играет ключевую роль в формировании планет — она влияет на образование газовых гигантов и может доставляться на каменистые планеты кометами и астероидами.

Обнаружение льда в системе HD 181327 открывает новые возможности для изучения процессов, аналогичных тем, что происходили в ранней Солнечной системе. Астрономы планируют продолжить поиск водяного льда в других звездных системах, чтобы лучше понять механизмы образования планет и возможного зарождения жизни.

Ранее ученые нашли источник зарождения жизни в глубоком космосе.

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