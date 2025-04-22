Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли источник зарождения жизни в глубоком космосе

PNAS: космический лед содержит полный набор молекул для метаболизма клеток
close
Leiden University Linnartz/Tielens

Международная группа ученых из Франции и США доказала, что фундаментальные биохимические процессы жизни могли возникнуть в ледяных глубинах космоса задолго до рождения Земли. Открытие, меняющее представление о происхождении живых организмов, опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда Института химии Ниццы (CNRS) и Гавайского университета в Маноа воссоздала в лаборатории условия межзвездного пространства. Используя комбинацию инфракрасной спектроскопии и хроматографии, специалисты обнаружили полный набор органических молекул цикла Кребса — центрального метаболического процесса всех живых клеток.

Оказалось, что эти соединения формируются на ледяных наночастицах под воздействием космического излучения в регионах активного звездообразования.

Цикл Кребса, открытый в эксперименте, обеспечивает энергией все живые клетки, лежит в основе механизмов дыхания и связывает простые органические молекулы со сложными биохимическими механизмами.

«По сути, мы дышим благодаря химическим процессам, начавшимся на частицах межзвездной пыли миллиарды лет назад», — объяснили ученые.

По словам специалистов, их открытие предлагает новую парадигму поиска жизни во Вселенной, включая методику идентификации потенциально обитаемых зон космоса. Оно также свидетельствует в пользу теории космического происхождения земной жизни.

Ранее ученые обнаружили следы внеземной жизни в 120 световых годах от нашей планеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами