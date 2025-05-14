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Ученые описали древнего морского хищника с тремя глазами

RSOS: найден новый вид морского хищника, жившего 506 миллионов лет назад
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Jean-Bernard Caron/Royal Ontario Museum

Канадские палеонтологи обнаружили новый вид морского хищника, жившего 506 миллионов лет назад. Окаменелость существа была найдена вблизи горной формации Берджес. Оно получило название Mosura fentoni, в честь фантастического монстра Мотры. Находка описана в статье в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Древний хищник был размером с палец и имел три глаза, кольцеобразный рот, шипастые когти и боковые лопасти для плавания. Особое внимание ученых привлек его сегментированный «хвост» с жабрами, напоминающий строение современных насекомых и ракообразных — редкий случай эволюционного сходства.

В окаменелости Mosura fentoni сохранилась не только внешняя структура, но и мягкие ткани, включая элементы нервной и кровеносной систем. Ученые обнаружили нервные пучки, аналогичные зрительным структурам современных членистоногих, а также открытую систему кровообращения.

Отмечается, что ранее один из экземпляров Mosura fentoni был обнаружен более века назад американским палеонтологом Чарльзом Уолкоттом. В этом году новый экспонат будет выставлен в Музее Манитобы в Виннипеге (Канада).

Ранее ученые выяснили, почему не все древние животные становятся окаменелостями.

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