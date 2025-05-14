Ученые описали древнего морского хищника с тремя глазами

Канадские палеонтологи обнаружили новый вид морского хищника, жившего 506 миллионов лет назад. Окаменелость существа была найдена вблизи горной формации Берджес. Оно получило название Mosura fentoni, в честь фантастического монстра Мотры. Находка описана в статье в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).
Древний хищник был размером с палец и имел три глаза, кольцеобразный рот, шипастые когти и боковые лопасти для плавания. Особое внимание ученых привлек его сегментированный «хвост» с жабрами, напоминающий строение современных насекомых и ракообразных — редкий случай эволюционного сходства.
В окаменелости Mosura fentoni сохранилась не только внешняя структура, но и мягкие ткани, включая элементы нервной и кровеносной систем. Ученые обнаружили нервные пучки, аналогичные зрительным структурам современных членистоногих, а также открытую систему кровообращения.
Отмечается, что ранее один из экземпляров Mosura fentoni был обнаружен более века назад американским палеонтологом Чарльзом Уолкоттом. В этом году новый экспонат будет выставлен в Музее Манитобы в Виннипеге (Канада).
Ранее ученые выяснили, почему не все древние животные становятся окаменелостями.