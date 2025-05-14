Ученые описали древнего морского хищника с тремя глазами

RSOS: найден новый вид морского хищника, жившего 506 миллионов лет назад

Канадские палеонтологи обнаружили новый вид морского хищника, жившего 506 миллионов лет назад. Окаменелость существа была найдена вблизи горной формации Берджес. Оно получило название Mosura fentoni, в честь фантастического монстра Мотры. Находка описана в статье в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Древний хищник был размером с палец и имел три глаза, кольцеобразный рот, шипастые когти и боковые лопасти для плавания. Особое внимание ученых привлек его сегментированный «хвост» с жабрами, напоминающий строение современных насекомых и ракообразных — редкий случай эволюционного сходства.

В окаменелости Mosura fentoni сохранилась не только внешняя структура, но и мягкие ткани, включая элементы нервной и кровеносной систем. Ученые обнаружили нервные пучки, аналогичные зрительным структурам современных членистоногих, а также открытую систему кровообращения.

Отмечается, что ранее один из экземпляров Mosura fentoni был обнаружен более века назад американским палеонтологом Чарльзом Уолкоттом. В этом году новый экспонат будет выставлен в Музее Манитобы в Виннипеге (Канада).

Ранее ученые выяснили, почему не все древние животные становятся окаменелостями.