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Ученые выяснили, почему не все древние животные становятся окаменелостями

NatCom: окаменелостями чаще становятся организмы с высоким содержанием белка
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Michael Frese/University of Canberra Associate

Ученые из Университета Лозанны выяснили, что животные с более высоким содержанием белка в структурах организма чаще сохраняются в виде окаменелостей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Хотя кости и раковины хорошо сохраняются на протяжении тысячелетий, мягкие ткани вроде мышц или мозга крайне редко встречаются в осадочных или горных породах. Чтобы понять, почему одни организмы превращаются в окаменелости, а другие бесследно исчезают, исследователи провели эксперименты с креветками, улитками, морскими звездами и планариями — водными червями.

Во время разложения ученые с помощью микродатчиков измеряли химические условия в окружающей среде, в частности, уровень кислорода. Оказалось, что крупные животные с высоким содержанием белка быстрее создают восстановительную — бедную кислородом — среду, которая способствует окаменению. Такие условия замедляют разложение и запускают химические реакции, при которых ткани заменяются минералами.

Это объясняет, почему в ископаемых слоях кембрийского и ордовикского периодов (около 500 миллионов лет назад) особенно часто встречаются членистоногие. Тела этих животных покрыты плотной хитиновой кутикулой, в состав которой входят липоиды, протеины и хитин — азотистое органическое вещество. У паукообразных и насекомых хитин дополнительно инкрустирован задубленными белками.

Ранее ученые разгадали загадку древней окаменелости, переписав всю эволюцию моллюсков.

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