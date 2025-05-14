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Ученые совершили прорыв в лечении опасного рака груди

UniCam: найден способ обеспечить 100% выживаемость при агрессивном раке груди
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Freepik.com

Ученые из Кембриджского университета добились 100% выживаемости среди пациенток с агрессивным раком груди в клиническом пилотном исследовании. Об этом сообщается на сайте научного учреждения — University of Cambridge (UniCam).

В исследовании приняли участие 39 женщин на ранней стадии заболевания. Все испытуемые были носителями унаследованных мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Рак молочной железы с такими особенностями отличается быстрым ростом опухоли и плохим прогнозом терапии.

Новый протокол включал комбинацию химиотерапии и последующей иммунотерапии препаратом олапариб до хирургического вмешательства. Важной частью схемы стало строгое соблюдение 48-часового интервала между этапами лечения — это дало время костному мозгу на восстановление, не снижая эффективности противоопухолевого действия.

Через три года после завершения лечения рецидив был зафиксирован только у одной участницы. По словам авторов, столь высокий показатель выживаемости стал возможен благодаря точному соблюдению протокола и использованию уже одобренных и доступных препаратов.

Полученные данные открывают новые возможности в лечении наследственных форм рака груди и могут лечь в основу более масштабных клинических исследований.

Ранее был найден белок, регулирующий развитие нескольких видов рака.

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