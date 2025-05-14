Найден белок, регулирующий развитие нескольких видов рака

Ученые из Первой дочерней больницы Медицинского колледжа Университета Шаньтоу (SUMC, Китай) выявили, что белок RANBP2 играет важную роль в развитии нескольких видов солидных раковых опухолей. Результаты их работы опубликованы в журнале Genes & Diseases.

RANBP2 относится к классу так называемых SUMO E3-лигаз — белков, которые регулируют активность других белков путем изменения их структуры. Один из таких процессов — SUMOилирование — жизненно важен для правильного протекания клеточного цикла и может быть нарушен при онкологических заболеваниях.

Исследование показало, что RANBP2 участвует в регуляции клеточного деления и иммунного ответа, а также влияет на транспорт веществ между компонентами клетки. Его активность связана с развитием рака печени, желчных протоков, желудка, молочной железы, шейки матки и предстательной железы.

Ученые выяснили, что при раке печени RANBP2 способствует росту опухоли через влияние на белки HER2 и LASP1, а также участвует в регуляции иммунной защиты опухоли. В случае рака молочной железы, он, напротив, активирует белок p53, что может подавлять рост новообразований. При раке желудка, простаты и шейки матки RANBP2 взаимодействует с рядом клеточных белков, усиливая процессы, связанные с делением и выживанием опухолевых клеток.

По словам исследователей, это белок может регулировать развитие и других злокачественных опухолей, включая глиобластому, рак легких, кишечника и ротовой полости. Его активность затрагивает важнейшие клеточные процессы — от восстановления ДНК до стабильности хромосом при делении клеток.

По мнению авторов, RANBP2 может стать перспективной мишенью для терапии онкологических заболеваний. Однако для разработки эффективных лекарств необходимы дальнейшие исследования механизмов его действия.

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